Der Weg zum Klassenerhalt

Es wird wieder ernst für den KSC. Wie ernst tatsächlich, wird sich wohl aber erst nach der zweiten Frühjahrsrunde weisen, zu der Leobendorf im Sepp-Doll-Stadion gastiert. Ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, der im Winter vergleichsweise wenig umtriebig am Spielermarkt war, ist fast Pflicht, um nicht in einen „negativen Strudel“ zu geraten, wie es Vorstandsboss Georg Stierschneider formuliert.

Seine Schuldigkeit und die der sportlichen Leitung ist getan. Der KSC schickt eine bessere Mannschaft in die Meisterschaft als im Herbst. Und das, ohne finanzielle Wunderdinge vollbringen zu müssen. Die Verantwortung für den sportlichen Erfolg hängt mehr denn je am Trainerteam, das jetzt einen 18-Mann-Kader bei Laune halten muss. Gelingt das und Schlüsselspieler wie Jannick Schibany bleiben fit, wird in Krems auch im Herbst Ostligafußball zu sehen sein.