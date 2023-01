Bergern: Das war für Kicker, die auf niedrigem Niveau für gutes Geld Fußball spielen wollten, über Jahre die erste Adresse – und für eine Vielzahl an Menschen, die kritisieren, welch horrende Summen im Amateurfußball bewegt werden, die institutionalisierte Personifikation dieser Fehlentwicklung.

Nun hat sich also herausgestellt, dass im Dunkelsteinerwald doch kein Goldschatz vergraben war. Der SV Bergern beendet den Spielbetrieb seiner beiden Erwachsenenmannschaften. Es ist eine Nachricht, die traurig macht, aber auch als mahnendes Beispiel dienen sollte. Jenes System, das der langjährige Präsident Waldemar Seledetz aufgebaut und Obmann Herbert Bründlmayer fortgeführt hat, mündet zwangsläufig in einem Scherbenhaufen. Kleinen Vereinen, die die Prioritäten jetzt nicht richtig setzen, blüht ein ähnliches Schicksal. Die Nachwuchspflege und die Integration von Spielern in den Funktionärsstab sind wichtiger denn je.