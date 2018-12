Dass die „blaue Donau“ nur eine Illusion ist, wissen wohl auch die Touristen, die wegen oder – als Schiffspassagiere – auf ihr in unsere Region strömen.

Nicht nur ihnen sind wir eine gute Wasserqualität im viel besungenen Hauptstrom des Landes schuldig. Seit einigen Jahren wird dieser wieder verstärkt als Badegewässer genützt. Nicht nur, aber gerade auch deshalb muss der bestmögliche Zustand ein vordringliches Anliegen sein.

Die Gemeinden entlang der Donau haben schon vor vielen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht und Millionen in Kanalisation und die Klärung der Abwässer investiert. Ihre Bürger müssen es genauso wenig wie unsere gern gesehenen Gäste in Kauf nehmen, dass Kreuzfahrtschiffe die Bemühungen konterkarieren und Abwässer in den Fluss leiten. Auch wenn es nur vereinzelte schwarze Schafe sein mögen: Fehlverhalten in diesem Bereich gehört rigoros abgestellt.

Eine „blaue Donau“ mag vielleicht ein unerfüllbarer Wunsch sein – eine weitgehend saubere, jedenfalls aber fäkalienfreie, ist ein Gebot der Stunde!