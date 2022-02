Drehscheiben der Fürsorge

Wer mit der englischen Bezeichnung „Community Nurse“ nichts anfangen kann, kann sie auch ganz einfach Gemeindeschwester oder -pfleger nennen.

Wichtig ist nur, dass es sie bald auch in– vorerst zumindest vier – Gemeinden in der Region Krems geben wird. Dabei geht es nicht um Pflegedienstleistungen, die von den einschlägigen Hilfsorganisationen gut abgedeckt werden, sondern um Anlaufstellen und Wegweiser im Dschungel der Möglichkeiten, in den eigenen vier Wänden Unterstützung im Alltag zu bekommen. Oft scheitert es ja nicht am fehlenden Angebot mobiler Pflege- und Hilfsdienstleistungen, sondern am Wissen um deren Angebote. Und am Vermögen, diese für sich abzurufen.

Engagierte „Gemeindeschwestern“, die sich als Sozial-Manager verstehen, sind heute mehr gefragt denn je. Es sollte sie möglichst bald bereits flächendeckend in allen 31 Gemeinden der Region geben!