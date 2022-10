Ehrgeiz geht über Talent

Einen Lebenstraum erfüllen, sei er sportlicher oder beruflicher Natur: Viele Menschen schaffen das nicht. Dahinter stecken meist zwei Gründe, die in Kombination auftreten können: fehlender Ehrgeiz und mangelnde Risikobereitschaft. Talent ist in jenem Bereich, in dem man einen Lebenstraum verfolgt, im Normalfall vorhanden, sonst wäre wohl kaum ein Inter esse gegeben.

Barbara Kiener, die kürzlich an der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii teilnahm und sich damit ihren ganz persönlichen Lebenstraum erfüllte, verfügt zweifelsohne darüber. Und doch ist es Ehrgeiz, der in Kieners sportlichem Gesamtpaket die hervorstechendste Komponente darstellt und Höchstleistungen in ihrem Leistungsspektrum ermöglicht.

Ironman auf Hawaii Barbara Kiener erfüllt sich Traum

Ein noch eindrucksvolleres Role Model in Sachen Ehrgeiz spielt Fußball beim KSC. Stefan Maierhofer schaffte es in seiner langen Karriere in Sphären, die deutlich talentiertere Sportler nie erreichten.