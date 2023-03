Weißenkirchen, ein gallisches Dorf? Ganz sicher, wenn es um den Zusammenhalt geht. Sowohl intern als auch extern. Wenn am Sonntag ein Heimspiel verloren geht – was zuletzt häufiger der Fall war –, dann ist der halbe Ort im Tal der Tränen. Ungefähr drei Tage lang bekommt er das in Form von Stammtischkritik zu spüren, erzählt Präsident Josef Kitzler. Danach freut sich die fußballverrückte 1.400-Seelen-Gemeinde wieder auf Sonntag. Ein ähnlich verschworenes, erfolgsunabhängiges Kollektiv sucht im Bezirk Krems seinesgleichen.

Während sich aber Asterix und Obelix, umgeben von einer Mauer aus Holzpfählen, einigelten, stehen die Tore des SC Weißenkirchen auch für Neuankömmlinge von fern der so geliebten Heimat offen. Die Blau-Gelben und ihre Legionäre waren oft Musterbeispiel fußballerischer Integration.

Weißenkirchen, das Wachauer Dorf. Alles Gute zum 100er!