Die Stadt Krems als Spaßverderber, als Gegner der Musikfreunde. So stellte sich in den sozialen Medien die Lage nach dem Abbruch eines nicht genehmigten Konzertes am Südtirolerplatz auf den ersten Blick dar.

Wer hinter die Kulissen blickt, bekommt ein anderes Bild. Nicht fehlende Tipps der Behörde bei Formalfehlern im Ansuchen waren Grund für das von vielen bedauerte jähe Ende der Darbietungen, sondern der Umstand, dass gar nicht erst angesucht worden war!

Dass die Sache für Aufregung sorgte, ist verständlich. Dass politische Gegner der aktuellen Stadtregierung die Sache – vermutlich wider besseres Wissen! – kräftig anheizten, stellt ihnen ein Armutszeugnis aus.

Zum Glück muss ein musikalisches Engagement auf einem öffentlichen Platz gar nicht im Eklat enden. Das hat das Stadtmarketing mit seiner Veranstaltung am Freitagabend im Stadtpark bewiesen: Angemeldet, genehmigt, skandalfrei über die Bühne gebracht.

Es geht eben auch anders.