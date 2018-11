Als Trainer in seiner Wahlheimat Gföhl erlebte Sascha Kiss fünf höchst erfolgreiche Jahre, führte die Waldviertler in die Gebietsliga und etablierte sie dort zu einer Mannschaft, die schon bald um den Meistertitel mitspielen kann. Es war aber nicht nur der Erfolg, der Kiss in Gföhl auszeichnete. Der 41-Jährige blieb mit seiner zutiefst menschlichen Art in Erinnerung, die ihm bei seinen Spielern hohe Beliebtheitswerte einbrachte. Nicht wenige von ihnen sagen heute deswegen, Kiss sei ihr bester Trainer gewesen.

In Rohrendorf werden neben Kiss‘ Einfühlungsvermögen und Fähigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich auch Veränderungen im Spielergefüge benötigt. Der Analyseansatz: Acht der zehn Niederlagen kassierten die Moser-Boys mit nur einem Tor Unterschied. Zu gering ist die Erfahrung in der Mannschaft, um öfter ein Remis über die Zeit zu bringen.

Gefragt wäre ein routinierter Leader im Mittelfeld, wo Spiele zu oft aus der Hand gegeben wurden. Zulassen soll das Budget einen solchen Transfer aber nur, wenn umgekehrt ein Spieler abgegeben wird. Zwei Wackelkandidaten für das Frühjahr gibt es laut Verein. Es würde nicht überraschen, wenn zumindest ein Mittelfeldmann dabei wäre. Aber auch Stürmer Pavel Malcharek soll keine feste Größe mehr in Rohrendorf sein.