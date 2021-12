Entscheidung ohne Gespür

Die Stadt Krems erhöht 2022 die Benützungsgebühren für das Sepp-Doll-Stadion, den Ausportplatz und die Sporthalle. Für die Turnsäle der städtischen Schulen müssen Kremser Vereine im neuen Jahr überhaupt erstmals Abgaben zahlen. Die Stadt hat für beide Fälle gute Argumente. KSC, ESV und Co. waren zuletzt 2004 mit einer Erhöhung konfrontiert. Seitdem ist der Verbraucherpreisindex aber um 34,5 Prozent gestiegen. Und auswärtige Vereine für die Nutzung von Turnsälen zahlen zu lassen, heimische aber nicht, war sowieso nie logisch.

Trotzdem wäre es wenig verwunderlich, wenn die Maßnahme auf Unverständnis stößt. Die Ehrenamtlichen müssen in der Pandemie an anderen Fronten Kämpfe austragen. Für die Stadt sind die Mehreinnahmen „Peanuts“. Noch ein Jahr zuzu warten und in der Zwischenzeit die Vereine vorzuwarnen, wäre die kulantere Variante gewesen.