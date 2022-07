Erster Joint vor erstem Bier

Auch wenn die Opposition unzufrieden sein wird, weil sie nicht dabei sein durfte: Bürgermeister Reinhard Resch hat eingelenkt und einen „Mini-Drogengipfel“ veranstaltet. Auch mit seinen Aussagen ist der Stadtchef deutlich von seiner ursprünglichen, sturen Position, abgerückt. Das ist bemerkenswert, rät das Politiker-Handbuch doch gerade in Wahlkampf-Zeiten nicht gerade dazu, zurückzurudern.

Zwar ist auch die strategische Frage interessant, wichtiger ist aber, was es tatsächlich mit dem Drogenproblem auf sich hat. Faktum ist: Wer im Bahnhofsbereich Drogen kaufen möchte, der kommt relativ schnell dazu. Ebenso verhält es sich in der Nachtgastro. Alarmierend ist der gesellschaftliche Wandel, der die sogenannten Post-Millenials betrifft, also die nach dem Jahr 2000 und deutlich später Geborenen. Der erste Joint kommt für sie oft noch vor dem ersten Tropfen Alkohol. Das ist allerdings kein Krems-spezifisches Problem.