Erwartbarer Kollaps

Ungeeignete Testpiloten, Marathons am Telefon, Feilschen am Verhandlungstisch: Die Transferperiode im Winter ist für viele Sportliche Leiter ein Ärgernis. Zufrieden sind am Ende – zumindest offiziell – dann aber doch alle. Nur die dünne Funktionärstruppe, die nach Jahren voller Fehlentwicklungen beim SV Paudorf übrig geblieben ist, nicht. Der 1968 gegründete Verein teilte kurz vor Ende der Übertrittszeit mit, den Spielbetrieb der Herrenmannschaft einzustellen, weil sich keine Kicker fürs Frühjahr fanden. Wie so oft in solch bedauerlichen Fällen sind es die Spieler, die den schwarzen Peter zugeschoben bekommen. Von horrenden finanziellen Forderungen ist die Rede.

Wen wundert‘s? Der SV Paudorf wandelt seit Jahren in zwei völlig konträren Welten. Die Frauenfußballabteilung sucht ihresgleichen im Bezirk, das Herrenteam war zuletzt selbst in der 2. Klasse eine Lachnummer. Wer da kein angemessenes Schmerzensgeld verlangt, ist Masochist.