Europacup als Fluch & Segen

Nach zehnjähriger Abstinenz wagten die Kremser Handballer wieder den Schritt auf das internationale Parkett, einen Weg, den der Klub in der Vergangenheit aufgrund der finanziellen Risiken nicht gehen wollte. So sind die Kosten für Anreise und Quartier beim Auswärtsspiel selbst vom Klub zu tragen. Einen mageren monetären Zuschuss von der EHF gibt es erst in der nächsten Runde.

Mit dem Schweizer Klub Aarau hatten es die Wachauer dabei gut erwischt. Es hätte auch Hafnafjordur aus Island oder Donbas aus der Ukraine werden können ...

Die Teilnahme am Europacup bringt auch positive Auswirkungen mit sich. In der heimischen Liga trifft man zu oft die gleichen Gegner. So spielte der UHK in der Meistersaison gleich zehnmal gegen Hard. Der Schritt über den eigenen Tellerrand kommt vor allem den Spielern zugute, deren Entwicklung mittels internationaler Vergleiche optimal gefördert wird.