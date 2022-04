Falscher Alarm um Jugendhaus

Es waren dramatische Bilder, die ÖVP und FPÖ in der Debatte um das neue Jugendzentrum im ehemaligen Kindergarten in der St.-Paul-Gasse an die Wand malten. Lärm bis spät in die Nacht und eine einschlägige (Drogen-)Szene würde die Lebensqualität in der Mitterau massiv beeinträchtigen. Man werde sich abends nicht mehr aus dem Haus trauen können …

Daher sei der ideale Platz für das neue Jugendzentrum nicht hier, im Wohngebiet, sondern am besten weit draußen oder aber in einem Container direkt neben der Polizeiinspektion.

Seit einigen Wochen ist die Einrichtung nun in Betrieb. Die Besucher der Eröffnung des angeschlossenen Kulturzentrums bekamen keine „Szene“ zu sehen. Bisher ist nicht ein einziger negativer Zwischenfall aktenkundig. Die (teils gezielt geschürte) Angst mancher Menschen in der Mitterau war unbegründet. Gut, dass die Jugendlichen nicht „abgeschoben“ wurden!