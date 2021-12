Feuer am Strom lodert schon

Halbzeit im HLA-Grunddurchgang – und es kristallisiert sich beim Blick auf die Tabelle bereits eine Drei-Klassen-Gesellschaft heraus. Die Kremser befinden sich wie erwartet unter den Topteams. Die größten Konkurrenten wie Hard, die Fivers und auch Schwaz müssen in der Rückrunde in der Wachaustadt antreten. Ein Manko, das diese Top-Begegnungen beeinträchtigen könnte, ist einmal mehr eine mögliche Verlängerung des Corona-Lockdowns, denn die UHK-Fans in der Sporthalle sind stets ein wesentlicher „Brandbeschleuniger“ für das „Feuer am Strom“, um in der Diktion des reformierten medialen Auftritts der gelb-roten Truppe zu bleiben.

Wenngleich Trainer Ibish Thaqi sein Team derzeit zu Recht über dem Soll sieht, haben die letzten Partien gegen Mittelständler wie Linz gezeigt, dass das Feuer am Strom zwar lodert, aber sicher noch heller leuchten könnte.