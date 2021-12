Feurig bleiben

Zum Jahreswechsel bietet sich stets an, ein wenig in die Zukunft zu blicken. Die Anforderungen beim Ausrichten von Veranstaltungen unter Corona werden den Vereinen auch 2022 zusätzliche Bürden auflasten. Die Leidenschaft und das Feuer für den Sport ist sowohl den heimischen Aktiven als auch den Funktionären trotz aller Hindernisse nie erloschen.

Von unseren Spitzenklubs stolperte der UHK zuletzt gehörig, sollte sich aber vorne weiter mitmischen. Der KSC will nach 21 Jahren endlich wieder hinauf in die Regionalliga, liegt aber neun Zähler hinter Scheiblingkirchen. Also keine Chance mehr? Halt! Ein kurzer Blick zur Dart-WM genügt: Im „Ally Pally“ feuerte Österreichs Mensur Sulovic nach klarer Führung acht Matchpfeile am „Doppel“ vorbei und verlor. So gesehen heißt es für Schmirchen & Co mit Feuereifer dran bleiben, denn der Leader ist theoretisch von seinem ersten Meisterschafts-Matchball noch elf Frühjahrsrunden entfent.