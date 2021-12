Frauen im Vormarsch

Dass in den Vorstand der Wohnbaugesellschaft GEDESAG mit Doris Molnar zu Jahresbeginn 2022 erstmals eine Frau einzieht, ist eines der guten Zeichen im zähen Ringen um Gleichberechtigung der Geschlechter.

Gemeint ist dabei ausdrücklich die Chancengleichheit in a l l e n Etagen der Gesellschaft. In der Feuerwehr reicht die weibliche Seite der Geschichte viel weiter zurück als bis zum Eintritt der ersten Frauen in den aktiven Dienst. In Küchen und Backstuben bei den Festen waren sie ja schon lange geduldet. Dann zeigte sich, dass sie auch beim Retten, Bergen und Löschen „ihren Mann stellen“. Und seit heuer gibt es immerhin endlich auch zwei Kommandantinnen im Bezirk Krems.

Bei insgesamt 122 Wehren in Stadt und Bezirk und einem Frauenanteil von knapp zehn Prozent ist das ein höchst magerer Wert. Aber es ist immerhin ein Anfang …