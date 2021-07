Nicht nur die Verantwortlichen in den fünf Paudorfer Feuerwehren beweisen mit ihren Überlegungen zur Zukunft des Feuerwehrwesens in der Marktgemeinde Weitsicht. Auch die Mitglieder, die sich in einer Befragung mit fast 90 Prozent (!) für eine Zentrierung an einem Standort ausgesprochen haben, sind zu Veränderungen bereit.

In manchen Orten kämpfen kleinste Wehren ums Überleben und sind tagsüber praktisch nicht mehr einsatzbereit. Doch aus verschiedensten Gründen sind dort Fusionen oft tabu.

Die Paudorfer machen es anders. Hier kommen die Ideen aus den eigenen Reihen, noch ehe es wo „anbrennt“ und man dann – quasi mit dem Rücken zur Wand – unter Zwang handeln muss. Offensives Agieren statt spätes passives Reagieren ist der richtige Weg. Wer klare Ziele vor Augen hat, kann mehr Ideen umsetzen – auch in den Verhandlungen mit der Gemeinde. Die wird sich langfristig eine Stange Geld sparen und noch dazu von der erhöhten Schlagkraft der Wehr profitieren.