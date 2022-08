Friedliche Elefanten

Die „Elefantenrunde“ – eine Podiumsdiskussion des Rotary Clubs zur Kremser Gemeinderatswahl in der IMC Fachhochschule Krems – verlief überraschend harmonisch. Hätte der Moderator Gerhard Vogl die Spitzenkandidaten der sechs Parteien nicht ein wenig aus der Reserve gelockt, wäre es wohl überhaupt bei oberflächlichem Geplänkel und einer Wiederholung bekannter Standpunkte geblieben.

Diesmal blieben die Stoßzähne ungenützt. In einer Zeit, in der die Menschen des politischen Gezänks überdrüssig sind, ist es durchaus sinnvoll, auch in einem Wahlkampf nicht wie der Elefant im Porzellanladen aufzutreten und für die Zeit danach ein Scherbenmeer zu hinterlassen.

Wenn die Politiker das auch über diesen Abend hinaus beherzigen, könnte es bis zur Wahl einen (hoffentlich lebhafteren) Themen-Wettstreit geben. Elefanten sind ja grundsätzlich friedliebende Tiere …