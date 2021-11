Flexibilität ist angesagt. Weil bei Gastronomiebetrieben und Hotels bei uns im Osten im Winter Flaute herrscht, im Westen jedoch Arbeitskräfte fehlen, gibt es schon länger Bemühungen, die Arbeitslosen in die Skigebiete zu schicken.

Wer nicht innerhalb von drei Monaten eine Wiedereinstellungszusage hat, muss für einige Zeit in den Westen auswandern. Das mag im Einzelfall hart sein.

Bei der Kooperation mit den Kollegen in Bischofshofen setzen die heimischen AMS-Verantwortlichen darauf, nur an ausgewählte Betriebe zu vermitteln. Das ist gut so. Denn wenn sich Männer und Frauen schon als Gastarbeiter im Inland betätigen müssen, sollen sie wenigstens nicht an unfaire Dienstgeber geraten.

Gastro-Mitarbeiter sind im Winter im Westen rar. Arbeitgeber, bei denen alles – vom Geld bis zum Quartier – passt, haben es verdient, bevorzugt „beliefert“ zu werden.