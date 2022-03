Gefragt: Taten, nicht Worte!

„Wenn du kein Studium schaffst, musst du eine Lehre machen!“

Trotz langjähriger Bemühungen, den Lehrberuf aufzuwerten, ist die obige Ansicht noch immer fest in den Köpfen vieler Menschen verankert. „Karriere mit Lehre“, Lehre mit Matura, … – Ansätze, den Ruf der Lehre zu heben, gab es viele. Doch auch wenn die Lehrlinge heute in der Regel nicht mehr nur als „Jausenholer“ oder in Kehrtrupps der Werkstätten tätig sind, fehlen oft konkrete Anreize.

Die Initiative des Hofbräu am Steinertor mit „Gastspielen“ in Partnerbetrieben zeigt vor, wie es gelingen könnte, künftig ausreichend Nachwuchs (und damit Facharbeiter von morgen) zu finden. Übertrieben könnte man meinen: Den Lehrlingen wird hier der rote Teppich ausgerollt.

Wenngleich ein langfristiger Erfolg noch nicht garantiert ist: Die erste Zwischenbilanz fällt positiv aus. Und einen Versuch ist das auf jeden Fall wert!