Wenn es um das Thema Verkehr geht, prallen nicht nur in Krems Interessen aufeinander.

Da sind auf der einen Seite die Anrainer, die (vor allem in der Innenstadt) auf Parkplätze in Wohnortnähe für ihre fahrbaren Untersätze angewiesen sind. Dazu kommen die bequemen Mitbürger, die für ihren Einkauf oder den gastronomischen Genuss in der Fußgängerzone am liebsten (fast) bis zur Geschäftstür fahren möchten.

Auf der anderen Seite wollen die vielen Touristen, aber auch die Fußgänger und Radfahrer mehr Sicherheit sowie schöne Plätze und Ruhezonen genießen, anstatt sich durch fahrende oder stehende Blechlawinen manövrieren zu müssen.

Es wird spannend, wie sich Krems da in Zukunft entwickeln wird. Stadtrat Peter Molnar ist um die Gratwanderung nicht zu beneiden. In Abwandlung eines Sprichwortes könnte man jedenfalls meinen: „Allen Menschen recht getan, ist das, was Molnar auch nicht kann.“