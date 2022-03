Hartes Pflaster Einzelhandel

Groß war vor rund sechs Wochen die Freude in der Wachaugemeinde Aggsbach Markt, als mit Barbara Pia Hartl eine Nachfolgerin für die in den Ruhestand tretende Ulrike Stummvoll als Betreiberin des Nah & Frisch-Geschäfts gefunden war. Umso größer ist jetzt die Enttäuschung, dass sie nach so kurzer Zeit wieder das Handtuch wirft.

Die Voraussetzungen schienen ideal. Hartl brachte Erfahrung als Kauffrau in Dürnstein mit, und sie ist eine kommunikative, sympathische Frau, die anzupacken weiß.

Dass das „Gastspiel“ im westlichen Teil der Wachau von kurzer Dauer war, zeigt leider einmal mehr auf, wie schwer es ist, die Grundversorgung in den Landgemeinden aufrecht zu erhalten. Es bleibt die Hoffnung, dass es auch in Zukunft engagierte, mutige Unternehmer gibt, die den Schritt wagen – und sich danach auch erfolgreich behaupten können.