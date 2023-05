Auf dem Abstellgleis

„Vorerst ruhig gestellt.“

So könnte man die Situation der Bürgerinitiative (BI) Lerchenfeld für den Schutz der Kirche, des Pfarrparks und der Pfarrgärten nach der jüngsten Gemeinderatssitzung bezeichnen.

Denn zuerst gab es zwar großes Lob für das Engagement der BI und ein Bekenntnis zur direkten Demokratie – aber letztlich wurde der Antrag auf später verschoben, „wenn schon etwas konkret ist“. Die BI steht also am Abstellgleis. Es hätte nichts dagegen gesprochen, einen Vertreter für die aktuell laufenden Gespräche mit der Diözese als Eigentümerin des Areals an Bord zu nehmen. Die Befürchtung, die Verhandlungsposition der Stadt Krems als potenzielle Käuferin könnte geschwächt werden, wäre da völlig unbegründet gewesen.

Darf sich die Initiative also wieder zu Wort melden, wenn die Würfel ohnehin schon gefallen sind? Ein schaler Nachgeschmack bleibt. „Diese Stadtregierung hat die Bürgerbeteiligung in den Genen“, meinte ein SPÖ-Vertreter in der Debatte. Vielleicht stimmt das doch nicht immer ...