Auf noch viele Freudentage!

Der Weltmeistertitel für den Riesling vom Kremser Kreuzberg ist ein Höhepunkt in der Geschichte der Winzer Krems. Dass man in der Sandgrube 13 trotz der enormen Größe des Unternehmens kompromisslos auf Qualität setzt, wurde belohnt.

Doch in der Genossenschaft ruht man sich nicht auf Lorbeeren aus, sondern richtet den Blick konsequent in die Zukunft. Das zeigt sich eindrucksvoll beim Ausbauprojekt, in welches in den vergangenen vier Jahren in drei Abschnitten die enorme Summe von 37 Millionen Euro floss.

Im Zuge der massiven Erweiterung des Baubestands aus den 1950er-Jahren gelang eine wichtige Modernisierung. Auch auf eine Ökologisierung des Betriebs wurde zentrales Augenmerk gelegt. Wenn ein Festakt am 30. Juli das umfangreiche Bauprojekt abschließt, ist ein großes Kapitel in der Geschichte der Genossenschaft beendet.

Doch auf die Verantwortlichen warten im Geschichtsbuch der Winzer Krems noch viele unbeschriebene Seiten ...