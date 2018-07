Bahnhofsviertel sind meistens nicht die beste Wohngegend. Der Ruf, laute und schmutzige Flecken einer Stadt zu sein, eilt ihnen ebenso voraus wie der Umstand, dass sie Schauplatz der Szene der Unterstandslosen – umgangssprachlich als „Sandler“ tituliert – sind.

In Krems ist der Bahnhofplatz, konkret der ostseitige Bereich mit den Rastbänken, dabei, zum Ort ausufernder Probleme zu werden. Betrunkene, die ihre Notdurft an Geschäfts- oder Haustüren verrichten, Stänkereien und Anpöbelungen gegen jene, die die traurigen Gestalten bei ihren Umtrieben zurechtweisen, sind mittlerweile an der Tagesordnung.

Eine Lösung des Problems mit den meist beratungs- und hilfeleistungsresistenten Menschen scheint unmöglich. Polizeieinsätze erscheinen sinnlos, könnten die Betroffenen allenfalls vergrämen und das Problem verschieben.

Man kann die Sandler vielleicht anderswo verstecken. „Aus den Augen, aus dem Sinn“? Gelöst ist das Problem leider auch dann nicht …