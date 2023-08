Berechtigte Empörung

In den vergangenen Wochen wurde – angestoßen von der blau-gelben Landeshauptfrau – heftig darüber debattiert, was denn eigentlich „normal“ ist. Jetzt lieferte ein übereifriger Kremser ÖAAB-Werber ein gutes Beispiel dafür, was diesem Begriff ganz sicher nicht entspricht.

Nach einer kurzen Schrecksekunde, ob man irgend eine Ausrede finden könne – etwa, dass das Wort „vergasen“ nach der offiziellen Wahlwerbeaktion passiert sei! – fand man in ÖAAB und ÖVP die richtige Antwort: So etwas geht ganz einfach nicht!

In Ärger und Zorn mögen einem vielleicht deftige Schimpfworte entkommen, die man nachher bereut. Wer aber bei den Nazis eine Anleihe nimmt, bei dem muss die Frage erlaubt sein, auf welch braunem Bodensatz in seinem Kopf derartiges gedeiht. In der Vergangenheit hatte es solche „Einzelfälle“ immer wieder in den Reihen der FPÖ gegeben. Es wäre wünschenswert und wichtig, würde das in der ÖVP nicht auch in Mode kommen. „Normal“ ist das nämlich sicher nicht.