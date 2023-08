Der Herr der Ring(straß)e

Die Entscheidung, das Großbauprojekt Ringstraße in Angriff zu nehmen, wurde von der Kremser Politik viele Jahre gescheut. Schauermärchen über den Zusammenbruch des innerstädtischen Verkehrs bis hin zu einem Geschäftssterben in der Landstraße machten die Runde.

Dann gab es zwei zukunftsweisende Entscheidungen: 1. Das Projekt wurde in Angriff genommen. 2. Bernd Hahslinger wurde als zentrale Drehscheibe am Magistrat eingesetzt.

Daran, dass alle Gerüchte über ein spektakuläres Scheitern des sich über dreieinhalb Jahre ziehenden Millionenprojekts auch Gerüchte blieben, hat der Kremser „Mr. Ringstraße“ wesentlichen Anteil. Beim feierlichen Abschluss der Arbeiten in der Vorwoche war er eindeutig die am höchsten verdiente Person am offiziellen Pressefoto.

Bernd Hahslinger wurde intern – in Anlehnung an den berühmten Tolkien-Roman „Herr der Ringe“ – schon als „Herr der Ringstraße“ bezeichnet. Diesen Titel hat er sich hoch verdient.