Der Neid ist unkaputtbar

Als die Verantwortlichen des Kremser Kiwanis-Clubs in der Region an verschiedene Türen klopften, um 50 Gästen aus der Ukraine ein paar unbeschwerte Tage in Krems und Umgebung zu ermöglichen, gab es viel Hilfsbereitschaft.

Doch als manche hörten, dass sie (vor allem die Kinder) großzügige Unterstützung in Form von Gratiseintritten und anderen Sachleistungen erhielten, kam Neid auf. Das ging so weit, dass Vereinsaktivisten ersuchten, als Unterstützer der Aktion nicht vor den Vorhang gebeten zu werden.

Gelungene Kiwanis-Aktion Herzschmerzen bei Abschied von neuen Freunden aus der Ukraine

Auch der Gföhler Georg Jachan, der seit Beginn des Putin-Angriffskrieges für der Ukraine tätig ist, kennt ähnliche Anwürfe.

Denen, die da laut schreien, dass es schließlich auch bei uns bedürftige Menschen gibt, sei ins Stammbuch geschrieben: Das stimmt. Doch die akute Gefahr, dass jemandem eine Rakete auf den Kopf fällt, ist bei uns eher minimal. Der Neid ist jedenfalls ein sehr schlechter Ratgeber. Und er ist ganz offensichtlich „unkaputtbar“.