Überraschungen sind vor Gemeinderatswahlen an der Tagesordnung. Beim Urnengang, bei dem Persönlichkeiten wichtiger sind als Parteien, tauchen jedes Mal Kandidatenlisten auf, mit denen keiner gerechnet hat.

Und auch innerhalb der Fraktionen verschwimmen Grenzen. In Gedersdorf hat sich die ÖVP den einzigen Mandatar der Liste Lebensraum (LLGG), Franz Svehla, einverleibt. Der Rechtsanwalt Christian Hirtzberger, Spross einer alteingesessenen ÖVP-Dynastie, tritt in Spitz für die SPÖ an. In Senftenberg steigt der bis Oktober 2019 als ÖVP-Gemeindechef amtierende Josef Ott gegen seine Ex-Parteifreunde in den Ring. In Rohrendorf will ÖVP-Altbürgermeister Rudi Danner seinem einstigen „Wunschnachfolger“ Stimmen wegschnappen.

Gemeinderatswahlen sind für enttäuschte Bürger eine Gelegenheit, „Denkzettel“ zu verteilen. Sie sollten aber vor allem ein Wettbewerb der guten Ideen sein. Für persönliche Abrechnungen ist eine Wahl eher nicht der richtige Schauplatz.