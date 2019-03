Die fast grenzenlose Freude über den tollen Erfolg heimischer Weinbaubetriebe bei der „ProWein“ in Düsseldorf ist verständlich – und berechtigt. Denn dass das Trio aus der Region Kremstal in allen drei entscheidenden Kategorien – Weißwein, Rotwein und Gesamtwertung – jeweils den obersten Platz am Stockerl holen konnte, ist eine Sensation. Immerhin handelt es sich bei der Messe um die größte der Welt, und die Siege haben einen unbezahlbaren Werbewert. Die Winzer und ihre Produkte stehen in einer weltweit einsehbaren Auslage.

Unvorstellbar, dass es Neider geben könnte. Wenn doch, sei ihnen ins Stammbuch geschrieben: Das Trio machte mit seinem erfolgreichen Auftritt in Deutschland nicht nur für die eigenen Betriebe und Produkte Werbung. Der Name Krems(tal) an oberster Stelle der Siegerlisten sorgt dafür, dass sich künftig noch mehr Scheinwerfer auf unsere (w)einmalige Region richten werden. Und davon profitieren letztlich alle.

Artikel #140444312