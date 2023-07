Ein Drama als Preistreiber

Es ist Erntezeit – und es wird gejammert. Es gibt gute Jahre für die Marillenbauern, dann sind die Preise im Keller. Und es gibt weniger ertragreiche Jahre – da stimmt der Preis, doch es gibt keine großen Mengen.

Das mit dem „Totalausfall“ der diesjährigen Marillen mag in einzelnen Gärten und ganzen Lagen in der Wachau stimmen. Doch dagegen, dass man die Ernte 2023 zur Katastrophe erklärt, treten jetzt auch Marillenbauern selber auf. Denn bei misstrauischen Konsumenten, die leere Verkaufsstände befürchtet haben, geraten heimische Produzenten in den Verdacht, auf Ware aus dem Osten zurückzugreifen.

Wenn die Wahrheit in der Mitte liegt und Bäume in höheren (vom Frost verschonten) Lagen gut tragen, wird es wieder für alle reichen. Mehr Misstrauen als den bereitwilligen Anbietern wäre gegenüber einzelnen Wucherern angebracht, die im Windschatten des Horror-Szenarios segeln – etwa jener Landwirt in Aggsbach Markt, der in der Vorwoche 9 Euro (!) für das Kilo verlangte.