Seit es in Krems mehrere Parkzonen (Innenstadt, grüne Zone, Kurzparkzone Stein) gibt, herrscht Verwirrung. Vor allem Gäste wissen oft nicht, wo sie gegen wie viel (oder ohne) Gebühr wie lange stehen bleiben dürfen. Bei vielen, die hier Strafe zahlen mussten, hat Krems eine „schlechte Nachred‘“.

Die noch nicht zufriedenstellend gelöste Angelegenheit, die in der Vergangenheit sogar zu politischen Umwälzungen beigetragen hat, ist nach wie vor ein heißes Thema. Aktuell hält es die FPÖ-Opposition mit einer Anfrage an den Bürgermeister (die er in der kommenden Gemeinderatssitzung beantworten muss) am Kochen. Die Kaufmannschaft will mit einer kleinen Aktion Anfang Juni für „einen positiven Spin“ sorgen. Krems soll den (ungerechtfertigten?) schlechten Ruf bei potenziellen Gästen und Kunden loswerden. Das wäre ein guter erster Schritt – und ist hoffentlich noch nicht der letzte.

Für den großen Wurf hofft in der Frage ohnehin alles auf den Stadtmanager. Er muss wirklich ein „Wunderwuzzi“ sein!