Die Fachleute der Citytagung in Wien, an der auch vier namhafte Kremser Vertreter teilnahmen, waren sich in einem Punkt völlig einig: Parkgebühren verschrecken Kunden.

Die Kremser Innenstadt-Kaufleute, die ihren schweren Stand (vor allem im Vergleich mit zentrumsnahen Einkaufszentren) schon lange in diesem Sinne argumentiert haben, dürfen sich bestätigt fühlen. Kunden, die fürs Parken zahlen müssen, weichen aus, wenn sie können.

Was bringt es, wenn der „Schrecken“ lokalisiert ist? Es ist so gut wie undenkbar, dass eine Stadt – und das gilt in Krems ebenso wie anderswo – auf die lukrative Einnahmequelle verzichtet. Eine Einrichtung kostenloser Kurzparkzonen würde in unserem Fall die Bewohner und Benutzer der grünen Zone (außerhalb des Zentrums) benachteiligen. Der Schrecken bleibt also wohl ohne Ende.

Die Angelegenheit gleicht dem berühmten (unentwirrbaren) gordischen Knoten. Wird sich jemand finden, der den Mut hat, ihn zu zerschlagen?