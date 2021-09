Der erste Anlauf für den Beschluss einer Baumschutzverordnung scheiterte in der Juni-Gemeinderatssitzung an zu wenig durchdachten Details und Formulierungen. Der Beschluss bei der Septembersitzung war hingegen eine einmütige Sache. Wer die neuen Vorschriften zum Schutz der Stadtbäume liest, wird merken, dass gegenüber dem ersten Entwurf leider einiges „aufgeweicht“ wurde.

Den geforderten Baumkataster gibt es in Krems ohnehin schon. Dennoch war es erfreulich, dass der Gemeinderat die überarbeitete Version einstimmig verabschieden konnte. Dass den Verantwortlichen der Baumbestand in der Stadt ein Anliegen ist, sollte unumstritten sein. Mit der neuen Verordnung legte man aber ein deutlich sichtbares Bekenntnis ab. Hier wurde kein Allerweltsbeschluss gefasst, sondern ein unmissverständliches Zeichen gesetzt. Die Initiatoren sind dazu aufgerufen, in jedem einzelnen Fall penibel darauf zu achten, dass dieser nicht ein Lippenbekenntnis bleibt.