Entsprechend dem Namen seiner Organisation („Verein für weltweite Nothilfe“) ist der Gföhler Georg Jachan seit dem Beginn des Überfalls Russlands auf die Ukraine für die dortige Bevölkerung aktiv.

Zahlreiche Hilfstransporte hat er organisiert. Immer wieder ist er selbst dabei und informiert mit Videos in sozialen Medien über seine Fahrten, die ihn häufig bis gefährlich nahe an die Front im Donbass (wo Hilfe nötig ist!) führen.

Schon in der Vergangenheit hörte er dafür in seiner Heimatstadt Kritik und Beschimpfungen. Was ihm aber jetzt widerfahren ist, schlägt dem Fass den Boden aus. Die Beschädigung seines Autos durch das Einritzen des als Zeichen der Russen und der Putin-Sympathisanten berühmt gewordenen Buchstabens „Z“ in den Lack ist einfach fies. Die Aktion kann wegen der eindeutigen Botschaft auch nicht als dummer Streich abgetan werden.

Wer Jachan kennt, weiß zum Glück: Blödheiten spornen ihn höchstens zusätzlich an – und hoffentlich auch viele seiner spendefreudigen Unterstützer!