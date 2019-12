Ein noch so guter Ausbau der Bundesstraße 37 ist kein Allheilmittel gegen Unfälle. Das zeigen alleine zwei in der jüngsten Vergangenheit, die auf völlig verrückte Fahrmanöver zurückzuführen waren, bei denen Pkw-Lenker auf dem vierspurigen Teilstück auf Höhe der eni-Tankstelle umdrehten!

Aber: Es kann etwas getan werden, um so verheerende Zwischenfälle wie zuletzt den tödlichen Unfall zumindest zu reduzieren. Ein Vorbild ist die S 33 (Krems – St. Pölten). Auch dort ereigneten sich laufend schwere (Frontal-)Zusammenstöße. Dann kam eine Mitteltrennung, und seither ist Ruhe. Auch der Abschnitt der B 37 am Gföhler Berg zeigt, was Maßnahmen bewirken. Unfallhäufungen sind dort seit der Section Control passé.

In die B 37 wurde zuletzt beim Ausbau des Knotens Gneixendorf viel investiert. Auf den dringend notwendigen, lebensrettenden (!) weiteren Schritt bei der Ertüchtigung dieser stark frequentierten Straße darf es nicht ankommen!