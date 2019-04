Egal, was die Gföhler Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger in der Sache mit dem Ehrenring für ihren Vorgänger tut: Sie steht im Fadenkreuz der Kritik.

Erst im zweiten Anlauf gab es im Gemeinderat eine Mehrheit dafür, dem nach einem (von ihm bestrittenen) „Judensager“ 2013 zurückgetretenen Altbürgermeister Karl Simlinger den Ehrenring zuzuerkennen. Im Dezember 2015 wurde das aber mehrheitlich beschlossen.

Dass sich die jetzige Stadtchefin mit der Verleihung so lange Zeit gelassen hat, hat ihr unter anderem einen Misstrauensantrag eingebrockt. Dabei gab es dem Vernehmen nach immer wieder „Terminprobleme“ und Sonderwünsche von Seiten des Geehrten, was die Sache in die Länge zog.

Am Wochenende findet die schon fast endlos scheinende Geschichte des Gföhler „Ringkampfes“ voraussichtlich ihren Abschluss. Ob sich der Geehrte über eine so umstrittene Auszeichnung wirklich freuen kann? Fest steht nur eines: Das leidige Thema ist endlich vom Tisch.