„Nichts hält ewig!“ Diese alte Volksweisheit hat sich bei der historischen Weinpresse aus dem 16. Jahrhundert, die beachtliche 48 Jahre lang gemeinsam mit dem Mauterner Schloss die Einfahrt in die Römerstadt geprägt hat, einmal mehr bewahrheitet.

Doch selbst wenn das Objekt baufällig war (wie sich bei seinem Abbau in aller Dramatik gezeigt hat), rechtfertigt das nicht die zumindest eigenartige Vorgangsweise rund um seine Beseitigung.

Ein Plan wäre wohl schon im Vorfeld der Arbeiten wesentlich gewesen. Vielleicht hätte das besondere Objekt ja ohne Abbau an Ort und Stelle restauriert werden können. Mit dem Investor, der das Hotelprojekt in Mautern umsetzen will, hatte es dafür sogar einen potenziellen Interessenten und Mäzen gegeben. Jetzt ist die Mauterner Weinpresse für die Nachwelt jedenfalls für immer verloren.

Dass man das Ding auf der Internet-Plattform Willhaben verhökern wollte, ist da nur mehr eine – allerdings höchst skurrile – Nebensächlichkeit.