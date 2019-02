Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich immer weniger Menschen in der Politik engagieren wollen. Schon gar nicht in der Parteipolitik. Doch war es früher lediglich mühsam, chancenlose Zählkandidaten für die Listen aufzutreiben, betrifft das Desinteresse in der Gemeindepolitik längst auch schon höhere Sphären.

Zuletzt war man – nicht zum ersten Mal – in der Stadt Dürnstein auf der Suche nach einer willigen Nummer 1 und hat sie fürs Erste in Johann Riesenhuber gefunden. In der Vorwoche überraschte der Weißenkirchner Nachbar Hubert Trauner und verließ die Kommandobrücke. Auch hier rauchten die Köpfe, ehe sich Christian Geppner bereiterklärte, zu übernehmen.

Liegt es daran, dass sich viele den Zeitaufwand nicht mehr antun wollen? Oder ist die Verantwortung für umfassende (rechtliche) Haftungen zu groß?

Ein knappes Jahr bleibt noch bis zur Gemeinderatswahl. Die Parteien tun gut daran, möglichst bald die Weichen für 2020 zu stellen!

Artikel #137483822