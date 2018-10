Es war nicht der von einem (übereifrigen?) Personalvertreter geäußerte Vorwurf, dass er „davonlaufen“ wolle, der Christian Timm motiviert hat, an sein erstes Jahr als Chef der Steiner Strafvollzugsanstalt, vulgo „Felsen“, doch ein weiteres (oder mehrere) anzuhängen.

Der Jurist, der auch das Geschäft des Justizwachebeamten von der Pike auf gelernt hat, ist in der glücklichen Lage, sich seine Jobs im Bereich des Ministeriums aussuchen zu können. Dass er Stein der Möglichkeit, die Leitung der Strafvollzugsakademie zu übernehmen, vorzieht, ist ein wichtiges Signal und ein Beitrag zur Kontinuität, die Stein dringend braucht.

Timm ist vor einem Jahr angetreten, um das berühmteste Gefängnis des Landes nach den Turbulenzen in der Vergangenheit wieder in ruhige Gewässer zu führen. In vielen Bereichen ist dies gelungen.

Dass es ungelöste Probleme (etwa beim Personalmangel) gibt, wird dafür sorgen, dass dem Felsen-Chef auch in den nächsten Jahren nicht fad wird. Einfach „davonzulaufen“ wäre da jedenfalls eindeutig die bequemere Möglichkeit gewesen!