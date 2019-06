Drei Bauvorhaben sorgen in Krems derzeit für große Aufregung. Auf der letzten freien Fläche in der Wieden (zwischen Krems und Stein) wird der Campus erweitert. Das ehemalige EVN-Gebäude in der Gaswerkgasse soll großvolumigem Wohnbau Platz machen. Und die Erhöhung der Bauklasse am Wachtberg würde neue Bauten auch an für das Stadtbild heiklen Stellen ermöglichen.

Die Anrainer sind praktisch rechtlos. Ihre Eingaben sollen – sinngemäß – „in die Entscheidung einbezogen werden“. Müssen aber nicht. Dass jeder Anrainer auf seinen Vorteil schaut, ist legitim. Positiv ist, dass die Stadt so wie bei den umfangreichen Bausperren 2018 zu (freiwilligen) Info-Veranstaltungen lädt. Vor einer Detailplanung sind aber auch die Hausaufgaben (Verkehrslösungen, Infrastruktur) zu machen.

Die nun verfügte Nachdenkpause ist gut. Sie muss aber auch rasch genützt werden. Die erste Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause kommt schneller, als man denkt.