Die Aufnahme der Donau-Universität, die mittlerweile als Universität für Weiterbildung Krems (UWK) firmiert, ins Universitätsgesetz würde neue Möglichkeiten in Wissenschaft und Forschung eröffnen. Vor allem aber dürfte man in der 1994 gegründeten Bildungseinrichtung auf einen besseren Zugang zu verschiedenen Fördertöpfen hoffen.

Bedenken der anderen Universitäten sind vielleicht aus formellen Gründen legitim. Doch statt eifersüchtig nach Krems zu schielen und in Abwehrstellung zu gehen, sollten die in der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko) versammelten Wissenschafter besser ihr Gewicht für eine Erhöhung des Budgets für Wissenschaft und Bildungseinrichtungen in die Waagschale werfen.

Der Erfolgskurs der Kremser Universität, die so wie die anderen beiden Einrichtungen am Campus mit kräftigem Rückenwind seitens des Landes Niederösterreich segelt, lässt sich ohnehin durch eine banale Neiddebatte nicht stoppen.