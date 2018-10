Seit 1993 hatte die Gemeinde Bergern keinen Nahversorger mehr. Seit 26. Oktober ist dies anders: Mit dem neuen „Nah & Frisch“-Markt in Unterbergern gibt es wieder die Möglichkeit, daheim einzukaufen oder einander beim Kaffee zu treffen.

So groß wie der Andrang bei der Eröffnung, die über 500 Gäste anlockte, ist die Freude bei den Menschen. Dass die Nahversorgung auf Eigeninitiative (und dem dafür gegründeten Verein „Unser G’schäft in Bergern“) basiert, macht Hoffnung. Dennoch: Das erstmalige Aufsperren des Ladens war nur ein Etappensieg. Jetzt geht es darum, die Einkaufsmöglichkeit auch langfristig abzusichern.

So wie bei der erfolgreichen Bausteinaktion liegt das Schicksal einmal mehr in den Händen der Bergerner. Nur vom Kauf einer Wurstsemmel und eines Liters Milch kann der Kaufmann nicht leben. Das (für diesen überlebenswichtige) Bekenntnis zum eigenen Nahversorger müssen die Bürger ab sofort an der Kassa ablegen. Dort sollte man sie öfter sehen als in den Großmärkten im nahen Krems.