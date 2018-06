Die Euphorie war groß, die Chancen durchaus realistisch: Aus der Hoffnung, dass die Gemeinden rund um das Stift Göttweig gemeinsam mit diesem die Landesausstellung 2023 ausrichten könnten, ist nichts geworden. Ein späterer Zeitpunkt, das Jahr 2026, ist – warum auch immer – laut den Bürgermeistern keine Option.

Auf den ersten Blick sieht es aus, als würde hier die Flinte zu rasch ins Korn geworfen. Drei Jahre später hätte man die Pläne und Ideen genauso gut in die Tat umsetzen können wie drei Jahre früher. Für die Vorbereitungen wäre ein Zeitgewinn sicher kein Fehler gewesen.

In der verpassten Gelegenheit liegt letztlich aber auch eine Chance: Wenn die Gemeinden ihre für die Bewerbung gestartete intensive Zusammenarbeit weitertragen können, gibt es für die Region rund um den Göttweiger Berg vielleicht in den nächsten Jahren andere Chancen. Eine kulturell aktive Region am Südufer der Donau kann auch andere Akzente setzen. Es muss nicht unbedingt eine Landesausstellung sein.