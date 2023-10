Nicht nur Quotenfrau

Überraschungen werden wohl ausbleiben. Die Lengenfelderin Angela Fischer, von der dominierenden Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) in der Arbeiterkammer zur Vizepräsidentin designiert, folgt Anfang November in dieser Funktion auf Neo-Pensionistin Gerda Schilcher aus St. Pölten.

Mit der Weichenstellung ist nicht nur der Posten der derzeit einzigen Frau (von vier) Stellvertretern Markus Wiesers wieder in weiblicher Hand. Auch dass Fischer als Klinikum-Mitarbeiterin wie ihre Vorgängerin aus dem Gesundheitsbereich kommt, dürfte eine Rolle gespielt haben. Schließlich gibt es hier zahlreiche Baustellen und viel Hilfsbedarf.

All diese taktischen Überlegungen überlagern aber den Umstand, dass sich die Neue seit vielen Jahren politischer Aktivität bereits einen großen Erfahrungsschatz aneignen konnte. Sie weiß, was Sache ist. Wer in St. Pölten eine bequeme „Quotenfrau“ erwartet hat, könnte eine Überraschung erleben. Eine für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchaus positive!