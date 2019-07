„Alles, was sie taten, taten sie falsch“, heißt es in einer Beschreibung der Bürger aus dem (fiktiven) Ort Schilda. Ganz so schlimm ist es wohl bei uns auf keinen Fall, zumindest nicht generell. Was aber an planerischen (Fehl-)Leistungen aktuell in der Stadt passiert, lässt einen doch manchmal an die Schildbürger denken.

Die Bewohner des Stadtteils Gneixendorf können derzeit ein Lied davon singen. Im Vorjahr war die Freude groß, als im Zuge der Kanalbauarbeiten die gefährliche Engstelle der Hauptstraße entschärft und ein ausreichend breiter Gehsteig errichtet wurde. Dieser Tage reißt ein Bagger die Asphaltdecke genau dort wieder auf, weil jetzt dort die Wasserleitung verlegt werden soll. Die Erklärung, das sei nicht auf einmal gegangen und bewusst, senkt den Ärgerpegel nur minimal.

Die Gneixendorfer vermuten die Schildbürger in den Gemeindestuben und in den Planungsbüros der Baufirmen. Sie dürften ihnen da schon ziemlich knapp auf der Spur sein.