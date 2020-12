„Krems ist ein großer Tanker, der auf ruhigem Kurs fährt.“ Diese Aussage des Kremser Finanzdirektors Karl Rauscher bringt auf den Punkt, was der große Glücksfall bei der Erstellung des Budgets 2021 für Krems war. Kleine Wellen und etwas Gegenwind können das Schiff nicht in Gefahr bringen.

Die Coronakrise mit Einnahme-Ausfällen und Ausgaben-Steigerungen ist keine kleine Welle. Doch im Budget ist sie kaum relevant, weshalb vier der fünf Fraktionen im Stadtparlament – nur die FPÖ blieb beim schon traditionellen Nein – den Zahlen die Absolution erteilten.

Entscheidender als eine ruhige Fahrt durch die Corona-Wellenberge ist jedoch die Richtung, in die das Schiff unterwegs ist. Wäre nicht mit dem Budget 2006 die radikale Kurskorrektur in Richtung Budgetgesundung (Schuldenabbau) vorgenommen worden, müsste man den „Tanker Krems“ heute beim Schlingern zusehen. So aber bleibt er samt vieler Investitionen weiter auf Kurs – und zwar in die richtige Richtung!