Zuag'roaste als Chance

Die Zeiten, als die Welt für viele beim eigenen Gartenzaun (oder Tellerrand) endete, sind vorbei. Wenn in Lengenfeld nun eine Bürgerinitiative Einheimische beim Verkauf von Bauplätzen bevorzugen will, so wäre das aktuell ein Aufruf zur Rechtsverletzung. Deshalb geriet die Abstimmung im Gemeinderat zu einer bloßen Willensbekundung. Rechtsverbindlichkeit gibt es keine.

Die teils emotionale Debatte wurde auch eine über Ur-Lengenfelder und Zugezogene. Schade, dass einige Mandatare Letzteren die Qualifikation des Engagements in der neuen Heimat pauschal absprachen. Das ist mit zahlreichen Beispielen sehr einfach zu widerlegen.

Ganz abgesehen davon, dass das Grundproblem bleibt: Viele Lengenfelder Baugrundbesitzer wollen überhaupt nicht verkaufen – weder an Gemeindebürger noch an Fremde!

Vielleicht sollten sich jene, die so energisch für den Vorrang „Einheimischer“ eintreten der Chance bewusst sein, die die sogenannten „Zua-g'roasten“ für die Gesellschaft sein können.