Der Vorwurf der (zu) späten Information ist berechtigt. Die SPÖ hätte gut daran getan, die Öffentlichkeit früher in die Pläne des Projekts Jugendzentrum im ehemaligen Kindergarten Mitterau einzubinden.

Was da aber sonst in der Debatte im Gemeinderat an Gedankengut an die Oberfläche kam, ist teilweise bedenklich. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass manche ein neues Jugendzentrum am liebsten ins Industrie- oder Gewerbegebiet verbannen würden. Andernfalls möge man es jedenfalls in der Nähe der Po li zei in spek tion platzieren …

Die Jugend und jene, die mit ihr arbeiten, brauchen Raum – aber nicht irgendwo in der Peripherie, sondern in unserer Gemeinschaft. Wenn wir jungen Menschen vermitteln, dass wir sie lieber nicht bei uns haben wollen, hat das eine bedenkliche Symbolik. Es darf dann niemanden verwundern, wenn sie sich abkapseln oder gar auf dumme Gedanken kommen.

Betreute Jugendarbeit muss Platz haben – und zwar mitten unter uns!