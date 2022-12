Kein weiterer Skandal!

„Ja, die Fans sind von der wilderen Sorte, aber sie werden keine Probleme machen.“ Das war die Einschätzung, die der HC Vojvodina dem UHK Krems im Vorfeld des Europacup-Spiels am vergangenen Samstag zukommen ließ. Gekommen ist alles ganz anders.

Serbische Hooligans spuckten die heimischen Spieler an und gingen auf Ordner und Polizei los. Es bleibt ein im österreichischen Handballsport noch nie da gewesener Skandal, der dem UHK sogar finanziell schaden könnte. Kosten von bis zu 5.000 Euro für den Polizeieinsatz stehen im Raum.

Auf die Auswärtspartie in Serbien verzichtet der Verein. In Anbetracht der nicht vorhandenen Sicherheitsgarantien eine nachvollziehbare Entscheidung. Wichtig wäre, dass das auch die Europäische Handballföderation so sieht. Eine Sanktionierung des Nicht-Antretens wäre ebenso ein Skandal wie das untragbare Verhalten der serbischen Radaubrüder.